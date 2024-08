Aterrizar los documentales en iniciativas: Jennifer Margain Salvador

DOQUMENTA se prepara para su duodécima edición, que se llevará a cabo del 7 al 11 de agosto de 2024 en el estado de Querétaro. La programación de este año se organiza en diferentes programas, cada uno representando una perspectiva distinta.



Sobre la selección del programa Chimal, en el que se seleccionaron 31 documentales de los 1,483 títulos participantes, Jennifer Margain Salvador, codicrectora del festival, nos comenta:

Creamos este programa, por un lado, para visibilizar lo que se está haciendo en cuanto a títulos mexicanos y esto en realidad abarca el 80% de nuestra programación total en el festival, con temáticas variadas y de distintos estados.

El documental no sólo es algo para disfrutarse en la colectividad, también se hace desde la colectividad. Por eso el nombre de “Chimal”, este estandarte queretano de las fiestas de Tolimán, donde toda la comunidad aporta a manera de ofrenda a levantar esta estructura el día de la fiesta. Así es como creemos nosotros que se crea el cine documental.

Además de recalcar la creación documental descentralizada, habla de la exhibición de cine fuera de la capital. En las historias hay originarios de Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala.

Este año, la temática del programa Chimal es “los cuidados” y el equipo se topó con algunas sorpresas cuando intentaban definir el concepto.

Nos dimos cuenta que estamos viviendo muchos cambios que se sienten a veces muy inmediatos, hablando de cambios políticos, sociales, culturales, medioambientales, que tenemos encima. Eso genera crisis, ansiedad, preocupación, y nos dimos cuenta de que sí, hay muchos documentales que hablan de estos temas pero justo es ¿cómo hacemos para que en vez de esta preocupación, esta ansiedad, nos movamos hacia una manera de abrazar ese cambio? Y lo hacemos a través de los cuidados, el cuidado propio, hacia otras personas, al cuidado al entorno en el que convivimos.

Pensamos que la manera de pasar de la preocupación a la acción es a través de estos cuidados, esta atención, esta escucha. Tomar responsabilidad hacia lo que también nos toca.

Los títulos que tenemos este año están apostándole a eso, una manera de observar, compartir para la reflexión, para el diálogo, decirnos: “esto también se puede hacer”. Contar historias desde la esperanza.

Además de las proyecciones, DOQUMENTA cuenta con distintos talleres y actividades en su programa. Una de estas experiencias es “Recetario para la memoria”, en colaboración con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y la Lic. en Gastronomía de la Facultad de Filosofía de la UAQ, en el que se trabajan con las recetas favoritas de algunos familiares desaparecidos de activistas.

(Tenemos talleres) desde la separación de residuos hasta charlas con proyectos locales. También, como parte de la experiencia del cine documental, lo que vemos lo podemos ir aterrizando en acciones y proyectos locales con la gente que nos visita. Muchas veces vemos un documental que nos encanta y decimos: “bueno, ¿ahora qué hacemos?.

Para las personas que no han asistido todavía a uno de estos festivales, Jennifer nos da una recomendación, que es:

Darse la oportunidad de asistir a un evento cultural que es 99% gratuito, con actividades y temáticas variadas. La invitación es ir con mente abierta, ¡ir a ver una película! No tenemos que ponerle una categoría, tal vez todavía hay un prejuicio, un desencanto respecto a un documental, que se siente como si fuera para un público muy exclusivo, pero en realidad es “vamos a ver una película, vamos a ver cómo me puede conmover”. Es a lo que estamos apostando este año con #MundosQueNosConmueven, no salimos igual que como entramos.

Se puede consultar todo el programa de DOQUMENTA en el siguiente enlace: DOQUMENTA.org

Shantal Abrego Editora general en Codicegrafía y Acid Magazine Licenciada en Estudios Literarios por la UAQ. Editora, escritora y artista. Interesada en la investigación y la poesía.