Alumnos de la Universidad Cuauhtémoc se manifiestan por costo excesivo en el uso de instalaciones

Alrededor de 150 estudiantes de la carrera de odontología de la Universidad Cuauhtémoc se manifestaron afuera de dicho plantel, asegurando que los están obligando a usar y pagar un laboratorio en específico para atender pacientes; los estudiantes, que prefirieron aguardar el anonimato, mencionaron que el laboratorio se llama Zona de Innovación Dental.

Señalaron que el uso de este laboratorio incrementa 600 pesos más por tratamiento; indicaron que por alumno se atienden aproximadamente a 10 pacientes.

Pese a que están inscritos en una escuela privada y que la carrera tiene cierto costo, reprobaron que el plantel educativo se centre más en los aspectos económicos que en la educación; reconocieron que un alumno de la carrera de odontología invierte hasta de 30 mil pesos por semestre entre colegiaturas, más otros 20 mil pesos aproximadamente en la compra de sus instrumentos.

“Un anuncio que se dio de un día para otro (el anuncio de usar solo un laboratorio) , no se nos comunica nada como estudiantes, no se nos hizo ninguna indicación de reunión previa, no se nos preguntó si estamos de acuerdo y creo que somos la parte principal de esta escuela” señalaron.