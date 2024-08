Alejandra Valencia anunció que CONADE le redujo la beca

Las críticas a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y exatleta, Ana Gabriela Guevara, continúan, ya que ahora la atleta que consiguió medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, Alejandra Valencia, informó por medio de redes sociales que le fue reducida su beca después de obtener la presea mencionada.

Detalló que fue cuando asistió a realizar un trámite cuando se enteró de que le habían retirado la mencionada beca, por lo que ahora, la atleta tendrá menos recursos por parte del Gobierno Federal para continuar desempeñándose en la disciplina de tiro con arco.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero de que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias” declaró a través de la plataforma de X.

la multimedallista mencionó que los recursos los utiliza para pagar sus sesiones psicológicas, su preparador físico, suplementos alimenticios, entre otras cosas.

Indicó que esta reducción no se realizó de manera arbitraria, sino que fue por un sistema de tabulación que está establecido por la Secretaría de Hacienda; no quiso dar alguna declaración sobre el manejo de Ana Gabriela Guevara como titular de la CONADE.

Pidió a las autoridades tener mayor empatía, ya que señaló, si una regla no permite el crecimiento de un atleta, debe cambiarse, por lo que señaló que las decisiones tienen que ayudar a los deportistas a sobresalir.