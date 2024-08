Alcaldesa de El Marqués entrega Tercer Informe de Resultados

La presidenta municipal de El Marqués, Claudia Martínez Guevara, realizó la entrega del Tercer Informe de Gobierno correspondiente a la Administración Pública Municipal 2021-2024, en Sesión Extraordinaria y Solemne del Cabildo.

Ante la presencia de Virginia Hernández Vázquez, secretaria de la Juventud del Estado y representante del gobernador constitucional de Querétaro, Mauricio Kuri González; la alcaldesa Martínez Guevara señaló los sectores que se beneficiaron durante este último año de gobierno.

“Hoy entregamos un mejor municipio debido a los avances obtenidos en desarrollo social, económico y de gestión municipal. Este tercer año respondimos a la confianza de los marquesinos con un gobierno de resultados”.

Destacó la inversión realizada en materia de obra pública que ha contribuido a que, ahora, los marquesinos tengan acceso a mejores espacios y servicios básicos en sus comunidades.

“Invertimos mil 443 millones de pesos en obras que cambiaron la vida de miles de familias marquesinas que hoy tienen nuevas escuelas y mejores espacios escolares para sus hijos. Que cuentan con alumbrado, limpieza y drenaje en su localidad; con servicios básicos en sus viviendas; con calles, plazas, jardines y fachadas renovadas en sus colonias”.

Además, resaltó que en El Marqués se han implementado acciones en favor de la seguridad de los habitantes; por ello, en el municipio se cuenta con policías preparados, equipados y cercanos a la ciudadanía, llevando a la baja la cantidad de delitos del fuero común.

Sumado a lo anterior, para este año en la demarcación se reforzaron con mayor inversión las tareas de Protección Civil, mejorando la prevención, potenciando la capacidad de respuesta, cuidando la vida y el patrimonio de los marquesinos.

Durante su discurso, Claudia Martínez resaltó que, debido al fortalecimiento de los ingresos propios, el municipio destaca a nivel nacional por su autonomía financiera, lo que ha posicionado a El Marqués como un destino confiable para la inversión.

Para seguir impulsando el desarrollo y mejorar la calidad de los habitantes de la demarcación, para este último año de la administración se continuó con el transporte escolar gratuito, becas academias deportivas, espacios culturales y atenciones psicológicas.

Para fortalecimiento del sector agropecuario, durante este año, se ejecutaron programas de entrega de equipo y apoyos, forraje y semillas para combatir a la sequía prolongada.

Asimismo, Claudia Martínez reconoció el trabajo y la voluntad política del personal de la administración municipal y miembros que integran al Honorable Cabildo por realizar un trabajo en favor de El Marqués y enfatizó que esta administración cumplió con hechos lo que la sociedad demandó.

“Los avances que he informado son logros de las y los marquesinos, a quienes nos debemos. A ellas y ellos, todo mi reconocimiento por su participación fundamental en este periodo de tiempo, en el que me he esmerado en dar continuidad al ritmo impreso por las acciones y el liderazgo de Enrique Vega Carriles. Hoy somos un mejor municipio gracias a las ideas y el trabajo de todos. Hoy somos un mejor municipio porque, más allá de las palabras, en El Marqués cumplimos con hechos, con hechos que transforman”.