Agencia de Movilidad impedida para apoyar conductores de Uber y Didi: Cuanalo

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), encabezada por Gerardo Cuanalo Santos, declaró que no tiene la capacidad legal para intervenir en la huelga que los conductores de las plataformas Uber y Didi han convocado el día de hoy en Centro Sur; además, señaló que tampoco tendría la Secretaría del Trabajo estatal facultades para mediar.

Esta manifestación, que se realizará hoy a las 11 de la mañana, busca exigir mejores condiciones laborales. No obstante, Cuanalo Santos subrayó que la principal responsabilidad de la AMEQ es garantizar la seguridad de los usuarios, es decir, de los ciudadanos que utilizan estos servicios de repartición de comida o transporte; y señaló no regular las relaciones laborales entre las empresas y sus conductores que, cabe señalar, no son ni siquiera reconocidos como trabajadores.

“Nosotros no tenemos realmente alcance legal para poder regular un acuerdo o un entendimiento entre los propios conductores y las empresas,” afirmó el director y añadió que la AMEQ se enfoca en supervisar las condiciones de seguridad que ofrecen estas plataformas, como la actualización periódica de la información de los conductores y vehículos que prestan el servicio. Cabe señalar que el gobierno estatal comenzó ya a cobrar un impuesto a estas plataformas.

A pesar de la situación, la AMEQ continuará monitoreando el desarrollo de la huelga, aunque Cuanalo Santos aclaró que cualquier tipo de mediación o solución en el conflicto entre las empresas y los conductores deberá venir de las partes involucradas, ya que “es un entendimiento, un acuerdo entre dos particulares”.

El director de la AMEQ también señaló que este tipo de conflictos no son exclusivos de Querétaro, sino que se han presentado en otras ciudades del país, y reiteró que la Agencia está limitada legalmente para intervenir en este tipo de asuntos. Asimismo, señaló que tampoco ha habido acercamientos por parte de los conductores —que se manifestarán por segunda ocasión en la ciudad—, quienes protestan contra la modificación de las tarifas.