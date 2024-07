SEDEQ, sin injerencia en fraude del CBTis

El presunto fraude realizado por un estudiante del CBTis 118 de Querétaro, que fue gastado por un estudiante quien supuestamente recolectó dinero de sus compañeros para realizar una fiesta de graduación, es un conflicto entre particulares, por lo que la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), no tiene injerencia para atender el cohecho, señaló su titular Martha Elena Soto Obregón.

Pesé a esto, la SEDEQ ofreció apoyo de asesoría jurídica al director del CBTis 118, sin embargo al ser una institución que depende de la autoridad federal, quien está atendiendo el tema directamente es Fernando Pantoja Amaro encargado de Educación Media Superior en la entidad.

Mencionó que con la información recabada por las instancias correspondientes, no piensan que pueda haber una repercusión educativa o responsabilidad administrativa.

“Les ofrecimos asesoría jurídica porque es un tema entre particulares, la subsecretaría de educación media superior es quien trae el tema (…) hasta el día de hoy con los elementos que tenemos creo que no tendremos alguna repercusión educativa o responsabilidad administrativa”, precisó.

Soto Obregón añadió que no han tenido contacto directo con los padres de familia debido a que el sistema educativo CBTis no es parte del sistema educativo del estado de Querétaro, por lo que no tendrían ninguna facultad de buscar al alumno o citarlo por los actos que realizó.

Por ello, confía en que los padres de familia podrán resolver la situación que está afectando al estudiante tras supuestamente quedarse con más de 200 mil pesos; confía en que ellos puedan hacerse responsables por las acciones de su hijo.

“El CBTis es una instancia que no depende del sistema educativo del estado, por eso no hay manera que pueda citar al estudiante, confiamos en que los padres se hagan responsables de los actos del estudiante y puedan aclarar lo sucedido, no he tenido contacto ni con el alumno ni con los padres”, explicó.