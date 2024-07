Santiago Nieto critica elección de jueces por voto popular, no teme represalias

Santiago Nieto Castillo, excandidato al Senado de la República, aseguró que la elección de jueces por voto popular podría significar la llegada de personas que no tienen el currículum y la experiencia necesaria para ocupar posiciones en el Poder Judicial de la Federación. No obstante, reconoció que esta no es una opinión compartida por sus compañeros en Morena.

Nieto Castillo reconoció que lo más probable es que la reforma se apruebe en esos términos, por lo que consideró necesario restablecer candados, como la creación de un nuevo Órgano Interno de Control, tal como propone la reforma que se discute a nivel nacional. “No me encanta la idea de que los ministros sean electos, más bien jueces y magistrados sean electos por elección popular. (…) el hecho de que los ministros lo sean puede tener una explicación en términos de legitimidad democrática, pero se requiere un conocimiento técnico para desempeñar estas funciones”, comentó.

A pesar de su oposición, Nieto Castillo destacó la importancia del mandato popular en un estado democrático como México. Señaló que “hay un mandato popular muy claro que se tiene que cumplir”, ya que la ciudadanía apoyó a Morena en las pasadas elecciones respaldando una reforma judicial. Para él, “el asunto es la discusión de cómo hacer la reforma en los mejores términos posibles para que sea gente capacitada la que pueda desempeñar ese rol.”

Nieto Castillo enfatizó que no teme represalias por expresar su opinión, asegurando que la Cuarta Transformación es un movimiento plural. “La Cuarta Transformación es un movimiento plural y no espero represalias por mis opiniones,” afirmó. Además, añadió que los candados propuestos le dan confianza en que la reforma será positiva.

En sus declaraciones, Nieto Castillo no dejó de lado la situación actual del Poder Judicial y la crisis institucional que atraviesa. Consideró que es culpa de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no se haya logrado entablar diálogos entre ambos Poderes de la Unión y, más bien, se haya apostado por la polarización. “La ministra Norma Piña es la responsable de la crisis institucional que hoy tenemos, porque el Poder Judicial es un poder contra mayoritario efectivamente, tiene que controlar a las medidas democráticamente,” afirmó.

Nieto Castillo también recordó que la reunión de la ministra presidenta con el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, muestra la parcialidad con la que actúa la máxima autoridad del Poder Judicial. “La reunión de la ministra presidenta con el presidente de un partido político al hito del PRI invitando sin su consentimiento a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral para recibir instrucciones parece que es algo incompatible con la función de un juez constitucional,” concluyó.