Padres de familia denuncian irregularidades en el plantel Vicente Riva Palacio

Padres de familia que se vieron involucrados en los casos de abusos sexual que presuntamente recibieron sus hijos, señalaron que los menores involucrados no han podido regresar a clases por lo que perderán el año escolar, además de que existen irregularidades en el desarrollo del ciclo escolar 2024 – 2025.

La madre de uno de los niños afectados por un caso de abuso sexual en dicha primaria, Clara Aguayo, mencionó que pudo lograr que sus hijos puedan ser aceptados en otro plantel educativo, aunque no fue el caso de otros menores que también resultaron afectados por los casos de abuso sexual, sin embargo, también pudo detectar irregularidades en el desarrollo del ciclo escolar en la mencionada primaria.

Destacó que ha podido detectar alumnos de este plantel educativo que obtuvieron calificación de 10, sin embargo, dichos alumnos no saben leer ni escribir, por lo que no se explica por qué tuvieron una calificación máxima cuando los infantes no saben aspectos básicos de la enseñanza.

“Nunca nos dieron contestación, no hay una sola tarea, no hay trabajos, no hay manera que pudieran tener evaluaciones” señaló Clara Aguayo.

Además, indicó que en el mes de noviembre, cuando se dieron a conocer los casos de abuso sexual al interior del plantel Vicente Riva Palacio, pudo detectar mayor inasistencia por parte de los alumnos, sin embargo, dicha escuela reportó en su mayoría de los alumnos asistencias al 100%.

“Se le solicitó a la primaria Vicente Riva Palacio que nos diera las evaluaciones o las evidencias (…) es fecha que al momento no nos han dado, también se le solicita a la coordinadora de la USEBEQ que nos dé los criterios de evaluación” señaló.

Tras lo anterior, indicó que ha pedido al USEBEQ que brinde resultados al respecto y al propio plantel educativo, así como obligar a que el plantel educativo envíe evidencias sobre el desempeño de cada uno de los alumnos y sobre el porqué de las calificaciones que ha brindado, sin embargo, no han querido dar una respuesta al respecto.