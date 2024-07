Oposición hizo una “narrativa” engañando a la gente sobre la Ley de Aguas: Mauricio Kuri

El actual gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, indicó que la oposición hizo una “narrativa” para engañar a los queretanos con el dicho de que la Ley de Aguas que se aprobó en el Congreso local en el pasado mes de abril, había privatizado el vital líquido.

Aseveró que en caso de que su intención fuera privatizar el agua, no contemplaría hacer una ley, por lo que reiteró que en las campañas electorales se estuvo mintiendo con este dicho.

Además, mencionó que la concesión de agua que se tenía en el Campanario se quitó y se le fue otorgada a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) con el objetivo de que se pueda garantizar el surtir este vital líquido.

Insistió en que, lo peor que le puede suceder a la sociedad queretana es que ya no se tenga agua en la entidad, por lo que recordó que ha sido gracias a otras administraciones de gobierno estatal, como la comandada por Francisco Garrido, que se ha podido garantizar el surtir el agua en la mayoría del territorio estatal; señaló que se tiene el 40% del agua en la zona metropolitana.

De igual forma, Kuri aseguró que las intenciones de varios perfiles de la oposición, como el militante y servidor público del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, es la de politizar este tema.

“Creo yo que ellos hicieron una narrativa en donde engañaron a la gente, cuando la quieren seguir engañando y creo que Gerardo no tiene todo el contexto real de la Ley de Aguas” mencionó.

Añadió que, en lugar de politizar este tema, se debería de ayudar a la entidad a “llevar” el vital líquido a todas las comunidades del estado de Querétaro; señaló que se ha hecho todo lo posible en Querétaro para poder garantizar el agua.

El mandatario reconoció que hace falta “mucho por hacer” en las comunidades y enfatizó que se necesita “lana” para poder transportar el vital líquido, e invitó a la oposición a unirse para que a nivel federal se pueda establecer y garantizar que se pueda surtir el agua en el estado por medio de más recursos económicos.

“Deberían de ayudar para buscar recursos, legisladores federales que están del mismo partido a que hagan recursos, que ellos se pongan la medallita, a mí no me interesa, que en donde no haya agua, que ellos traigan recurso para poderlos llevar, antes así se hacía” mencionó.

Por último, añadió que se busca que Querétaro no tenga el problema de abastecimiento de agua que ha tenido la Ciudad de México y Nuevo León; señaló que la entidad queretana no está exenta de no tener agua, por ello se tiene que hacer todo lo posible para garantizar el vital líquido.