Multan al Partido Verde con 12 mil pesos; no limpió propaganda durante 3 años

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue multado con 12 mil pesos por haber incumplido con su obligación de despintar al menos 8 bardas de propaganda electoral. El tiempo de retraso fue de cerca de 3 años, pues las bardas fueron pintadas durante la elección de 2021.

Según la sentencia TEEQ-POS-3/2024, fue durante las diligencias que las autoridades electorales están haciendo por la elección de este 2024 que se hallaron las bardas, por lo que se comenzó un procedimiento de oficio contra el partido por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), pero investigando por las autoridades electorales locales.

Según el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), fue el propio Partido Verde el que intentó deslindarse de estas pintas reconociendo que fueron sí, hechas por ese Instituto político, pero no durante estas elecciones, sino en el proceso electoral de hace tres años.

“La autoridad instructora constató que la UTF localizó la barda el veintidós de enero, es decir, más de dos años después de la jornada electoral del proceso electivo 2020-2021, dado que esta sucedió el 6 de junio de 2021, lo que rebasa en demasía el plazo señalado por la ley para su retiro (30 días después de la jornada electoral)”, señala la sentencia.

El Partido Verde argumentó que no debía multárseles debido a que no realizaron esas durante este proceso electoral, por lo que no sería procedente una multa por actos anticipados de campaña, o promoción del voto durante tiempos prohibidos por ley, pues no buscaban llamar al voto para los candidatos del actual proceso electoral.

En ese sentido, el TEEQ da la razón al Verde Ecologista y reafirmó este argumento como correcto, sin embargo, acotó que eso no exime de responsabilidad al partido por haber dejado esas bardas pintadas con propaganda por tanto tiempo cuando la ley marca deben ser 30 días naturales.

“Se concluye que la barda pertenece al proceso electoral anterior, que es propaganda electoral porque postuló una candidatura y que no se retiró dentro de los treinta días posteriores a la jornada electoral relativa, lo que hace existente la vulneración a las normas de propaganda electoral que se atribuye al Partido Verde”, señaló.