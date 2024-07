Morena sí venció al PAN en Ezequiel Montes; TEEQ confirma a Iván Reséndiz como alcalde electo

El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) rechazó el juicio de nulidad interpuesto por el Partido Acción Nacional (PAN) contra la elección al Ayuntamiento de Ezequiel Montes, ratificando así el triunfo de Iván Reséndiz, candidato de Morena y el Partido del Trabajo (PT). La sentencia fue publicada el 11 de julio, sellando la victoria de Reséndiz.

Aunque esta sentencia se publicó recién, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, se reunió ese mismo día con Reséndiz como parte de una serie de reuniones que está realizando con los alcaldes electos. El PAN argumentó que algunos funcionarios en siete casillas no cumplían con los requisitos para serlo, como no haber tenido capacitación o no estar en la sección electoral.

“Es posible advertir que si bien es cierto, que los funcionarios que refiere el actor, no son las personas previamente insaculadas, capacitadas y designadas para ocupar los cargos según el Encarte, también lo es, que sí se encuentran en la Lista Nominal de Electores de la sección electoral al que pertenece la casilla”, señala la sentencia. El TEEQ explicó que es común que en ocasiones se nombren a personas de manera emergente para cubrir faltantes.

El tribunal determinó que las irregularidades alegadas por el PAN no eran suficientes para anular los resultados. “Cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos. De ahí que, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de nulidad”, versa la sentencia.

Iván Reséndiz, quien ganó con 12 mil 135 votos, superó a la actual alcaldesa Guadalupe Pérez Montes, del PAN y PRI, quien consiguió 10 mil 847 votos. Reséndiz se prepara para asumir el cargo y continuar con los proyectos que presentó durante su campaña electoral, respaldado por una coalición que promete cambios significativos para el municipio.

La ratificación de la victoria de Reséndiz marca un punto crucial para Morena y el PT en Ezequiel Montes, consolidando su presencia en Querétaro, gobernando ya 4 municipios en total. La actual alcaldesa, Guadalupe Pérez Montes, no logró retener el apoyo suficiente para asegurar un segundo mandato, lo que refleja un cambio en las preferencias electorales de los ciudadanos.