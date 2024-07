Jornada de Vasectomías sin Bisturí ha tenido buena respuesta

La primera Jornada de Vasectomías sin Bisturí del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro tuvo buena respuesta por parte de los derechohabientes conscientes de la importancia de su participación en la planificación familiar, ya que el servicio de Planificación Familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13 realizó un total de 84 procedimientos; en tanto que en la UMF No. 8 fueron 20 pacientes atendidos; y en la UMF No. 9 participaron 24 derechohabientes.

En la entidad destaca la creciente colaboración activa de los hombres en la determinación del número de hijos que desean tener. En el IMSS en Querétaro se realizan jornadas en junio y noviembre; pero es importante mencionar que este procedimiento se realiza todo el año.

En el Instituto, el personal de salud brinda información y consejería en planificación familiar a la población, para que puedan adoptar el método anticonceptivo de acuerdo con sus necesidades, expectativas reproductivas y estado de salud, así como información sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual.

En el IMSS, el servicio de planificación familiar se otorga tanto a derechohabientes como no derechohabientes, ofreciendo una amplia gama de métodos anticonceptivos como el condón masculino y femenino; anticoncepción hormonal oral e inyectable (mensual y trimestral), DIU de cobre y medicado, implantes de una y doble varilla, parche anticonceptivo, pastilla de emergencia, salpingoclasia (OTB) y vasectomía sin bisturí.

Quienes deseen acceder a algún procedimiento o método anticonceptivo deben acudir a la UMF No. 13 (ubicada en Av. 5 de Febrero #102, Col. Centro), en el consultorio de Planificación Familiar, de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a 15:00 horas.