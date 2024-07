Gerardo Fernández reconoce a Querétaro por elegir a Morena con mayoría en Congreso local

Gerardo Fernández Noroña, senador plurinominal de Morena, reconoció a la sociedad queretana por elegir en su mayoría a perfiles de Morena para que conformen la mayoría en la LXI Legislatura local, y añadió que “los paniaguados tienen sus días contados en Querétaro”.

Lo anterior, lo declaró en un Parlamento Abierto para informar sobre las Reformas Constitucionales que propuso el actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en el Teatro de la República de Querétaro.

También hizo un llamado a la unidad y que no se enfoque al “sectarismo”, ya que este acto será clave para obtener los resultados esperados.

Reiteró que Morena debe de acabar con el sectarismo y descalcificaciones, y debe de mostrar apertura para todos aquellos interesados en colaborar con la cuarta transformación en la entidad.

“Yo siempre he comentado que debemos de tener una defendería del pueblo, claro que hay cosas que pueden enriquecer la propuesta, pero si ellos quieren que no se elija (la oposición) no pues, están perdidos” mencionó.