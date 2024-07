Exconductora de Qrobús denuncia despido injustificado; AMEQ lo niega

Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), afirmó que las conductoras del transporte público, al ser consideradas servidoras públicas de confianza, no pueden integrarse a un sindicato. Esta declaración surge tras la denuncia de Isabel Hernández Olmos, exconductora de Qrobús, quien afirmó haber sido despedida injustamente por presuntamente intentar formar un sindicato.

A través de redes sociales, Hernández Olmos compartió un video en el que relató su experiencia. “Me corrieron injustificadamente, fue algo muy penoso para mí, cuando he soportado mucho en la empresa. Me corrieron el 3 de julio, a la una y media de la tarde. Me mandan traer, me citan a oficinas porque, según ellos, yo estoy formando un sindicato, lo cual es mentira”, dijo. Isabel explicó que recibió una invitación para unirse a un sindicato en la empresa, la cual no aceptó debido a su desconocimiento sobre el mismo.

La exconductora también denunció que fue sacada de la empresa a empujones y amenazada con llamar a la policía si no se retiraba. “Me sacan a empujones y, ya en la calle, me empiezan a grabar, alegando que estoy invadiendo su privacidad. Los guardias me empiezan a jalar para que me retirara. Le doy un manotazo y se cae el teléfono, va corriendo detrás de mí y me jalonea porque, según él, le había roto su teléfono”, narró.

https://x.com/gildogarzamx/status/1808978714098872775?s=46

Cuanalo Santos, por su parte, afirmó que la baja de la operadora se debió a indisciplina, no a las acusaciones de formar un sindicato y recordó que son servidores de confianza a quienes no se les permite integrarse a un sindicato.

“Los operadores y las operadoras del Centro de Capacitación del Personal Operativo de Transporte del Estado de Querétaro S.A de C.V. (CCPOTEQ) son servidores públicos de confianza, tienen una alta responsabilidad en la conducción de las unidades, en la seguridad de los usuarios y en el manejo de recursos públicos. Por lo tanto, la ley no les permite integrarse a un sindicato”, explicó.

Además, Cuanalo Santos desmintió las acusaciones de violencia, indicando que tras revisar las cámaras de seguridad del edificio, no se encontró evidencia de maltrato hacia Hernández Olmos y aseguró que “en las cámaras (de seguridad) se puede establecer que en ningún momento se ejerció ningún tipo de violencia contra ella”.

El director de AMEQ también destacó las condiciones laborales de los operadores de transporte público, mencionando que ganan 17 mil pesos mensuales y reciben bonos de productividad y puntualidad, así como un apoyo de mil pesos por cada hijo.

“En CCPOTEQ siempre hemos estado abiertos y decididos a generar las mejores condiciones laborales y respetar sus derechos. Tenemos un diálogo abierto y constante con todas las y los operadores del transporte público”, concluyó.