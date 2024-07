Entrega Luis Nava escrituras del programa Regularización del Patrimonio Familiar

El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, encabezó la entrega de escrituras públicas del programa “Regularización del Patrimonio Familiar”, que al día de hoy ha beneficiado a más de mil queretanas y queretanos de 26 comunidades que hoy cuentan con la certeza jurídica sobre su patrimonio.

“Yo asumí un compromiso, fui el primer Alcalde que tuvo la oportunidad de seguir sirviendo y por eso para responder a esa confianza que me brindaron y al compromiso que yo asumí con ustedes dije: no voy a buscar nada, me voy a quedar chambeando hasta el último día y así lo vamos hacer, vamos a seguir cumpliendo, cuenten con nosotros porque nosotros estamos para servirles”, comentó Luis Nava.