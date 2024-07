Dueños de “Nube” no se presentaron para seguir con el proceso de la perrita: UCAM

Debido a que pasaron los 10 días naturales estipulados en el reglamento municipal y no se tuvo contacto con los dueños de la mascota llamada Nube, se procedió aplicarle la eutanasia al animal no racional, declaró el director de Protección y Cuidado Ambiental, Enrique Guerrero.

En semanas pasadas se reportó que Nube tuvo que ingresar a la Unidad de Control Animal (UCAM) ubicada en la colonia Lomas de Casa Blanca, debido a que se salió del domicilio donde habitaba y agredió a una persona en la calle.

Guerrero detalló que fue el 9 de julio del presente año se recibió el reporte de un perro agresor, refiriéndose a Nube, con evidencia fotográfica, por lo que el personal de la UCAM atendió dicho reporte el 10 de julio del 2024 y acudió al domicilio de los propietarios del canino, sin embargo, encontrarlos en el lugar se dejó un citatorio para que se pudiera atender el reporte.

“Se les hizo el conocimiento a las personas del procedimiento a seguir cuando una mascota agrede a una persona, así como las infracciones y sanciones en las que pudieran ser acreedores en caso de no seguir el requerimiento de la autoridad” indicó.

Agregó que el 11 de julio acudieron los propietarios de Nube al UCAM y se les indicó el proceso a seguir cuando una mascota agrede a una persona, así como de las sanciones que serían acreedores en caso de no obedecer las instrucciones de la autoridad; señaló que los propietarios reconocieron que Nube se salió del domicilio y agredió a una persona y, por este motivo, accedieron a entregar a la mascota al UCAM.

Indicó que el conteo de los 10 días naturales inició el 12 de julio, y reiteró que los propietarios no tuvieron alguna comunicación al respecto con la unidad; argumentó que es responsabilidad del dueño hacer este contacto con las autoridades para brindarle el seguimiento adecuado al protocolo.

Reconoció que la UCAM de manera continua recibe “perros agresores” y debido a que no acuden por ellos y, por ende no siguen el proceso, las mascotas son sacrificadas; señaló que este acto fue el caso de Nube, por lo que se decidió aplicarle la eutanasia una vez que procedieron los 10 días mencionados y no tuvieron contacto con los familiares.

“Durante este periodo de observación no se recibió algún comunicado de la propietaria, siendo que es responsabilidad exclusiva del ciudadano realizar las gestiones y dar el seguimiento que llevan sus mascotas” expresó.

Posteriormente, relató que fue el día 23 de julio del presente año cuando se tuvo comunicación con los propietarios de Nube y se les pidió acudir a la UCAM para dialogar sobre el caso de su mascota.

Cabe señalar que dentro de los 10 días mencionados, Nube no expresó señales de agresividad.

Se ha aplicado la eutanasia a 3 mil 608 perros en el 2024

Enrique Guerrero mencionó que se ha tenido que proceder a la aplicación de eutanasia a 3 mil 608 perros debido a que son abandonados y no se tiene el espacio para atenderlos a todos y, además muchos de ellos no presentan un comportamiento adecuado ante la ciudadanía.

Por lo anterior, señaló que se está haciendo el esfuerzo por medio de campañas para que la ciudadanía adopte a los perros que se van reclutando.

Por último, dijo que de 89 perros agresores que han ingresado a la UCAM en el 2024, únicamente han sido reclamados y entregados 18 mascotas.