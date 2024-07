Data Centers no contaminan y no generarán uso excesivo de agua, asegura SEDESU

Los Data Centers de diferentes empresas que han arribado a Querétaro no generarán contaminantes ni tendrán un uso excesivo de agua, puesto que han mejorado la tecnología para encontrar diversas opciones de enfriamiento que son amigables con el medio ambiente, aseguró Marco Antonio del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro.

Indicó que las políticas de las empresas de Data Centers como lo es Amazon, Google y Microsoft mantienen una política que busca mejorar el ambiente y no dañarlo, por lo que la SEDESU comparte esta ideología en busca de generar el crecimiento económico en la entidad en busca de mejorar el ambiente dejando de usar recursos naturales no renovables.

De igual forma, Del Prete Tercero explicó que los Datas Centers son parte del giro de servicios tecnológicos por lo tanto, no se les considera como una industria, esto evita que pague los impuestos ambientales, ya que estos son condonaciones para las industrias que generan un daño a la atmósfera por medio de gases de efecto invernadero; sólo si uno de sus generadores de energía altera de los Data Centers funcionarán con diésel existiría la necesidad de que pagarán el impuesto ambiental.

“Recuerden que los Data Centers generan un servicio, no son industria, entonces no tendrían que pagar impuestos ambientales, sólo se analizaría en caso de que usaran combustible diésel para sus plantas de generación eléctrica alterna, pero mientras no generen emisiones que sean dañinas en la atmósfera no pagarían impuestos”, detalló.