Bicis motorizadas deberán tener su reglamentación: Enrique Correa

El presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito del Congreso local, Enrique Correa, mencionó que hará falta realizar una reglamentación para las bicicletas que operan con un motor, ya que debido a la velocidad a la que circulan, no pueden usar las ciclovías.

Debido a lo anterior, indicó que buscará la manera de incluir a estos tipos de vehículos en la Ley de Movilidad que está trabajando al interior del Congreso local, aunque reiteró que debido a las cualidades de este tipo de vehículos, estos mismos no pueden ser compatibles con la ciclovía.

Correa mencionó que puede existir la posibilidad de que tengan un espacio designado para su circulación en conjunto con los vehículos eléctricos que no excedan la velocidad de 25 kilómetros por hora.

“Más bien debería de haber un carril compartido de vehículos motorizados con los eléctricos y carriles (…) con la legislación pertinente (…) hoy no creo que existan elementos en cuanto a las acciones en cuanto a los daños, ya sean materiales o cualquier daño a una persona (por el uso de este tipo de vehículo)”.

Aceptó que actualmente existe un vacío jurídico en cuanto a los espacios que pueden utilizar este tipo de vehículos, para especificar qué tipo de carril pueden usar en las vialidades.

“Creo que sí existe un vacío jurídico que es en los espacios que pueden utilizar, o sea, hoy por ejemplo no hay mucha claridad si estos equipos pueden usar una ciclovía, o si uno de estos equipos puede usar un carril específico o no debe de usar un carril específico, esa es la parte donde las áreas legislativas debe de regular la ley” puntualizó.

Señaló que, no porque la ley no contemple espacios para estos vehículos, no quiere decir que estos mismos sean ilegales, sin embargo, puntualizó que hay que trabajar en una reglamentación adecuada para quitar este “vacío legal”.