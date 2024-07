AMEQ hace un llamado para no usar las plataformas Indriver y Bla Bla Car

El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, hizo un llamado a la población queretana a que no utilice las plataformas de transporte Indriver y Bla bla Car, debido a que no están registradas en dicha agencia y, por lo tanto, no pueden ofrecer seguridad a los usuarios.

Lo anterior, lo mencionó luego de que fuera cuestionado sobre la denuncia que realizó una usuaria de Indriver a través de las redes sociales, en donde aseguró que el conductor no quiso bajarla en el punto establecido en la aplicación y tuvo que abrir la puerta del automóvil para pedir auxilio y que la ciudadanía ayudara a detener la unidad; Cuanalo Santos señaló que este tipo de plataformas no tienen una área de atención al cliente ni con la agencia de movilidad, por lo que no existen garantías en la seguridad de los servicios de transporte ofrecidos por esta plataforma.

“Lo peor de todo esto es que no tienen una oficina de atención a los usuarios, no tienen una oficina de atención a las dependencias gubernamentales, no hay un registro de los vehículos que están siendo utilizados y por supuesto, tampoco de los operadores” señaló.

Además, señaló que actualmente se están haciendo operativos bajo la modalidad de “clientes escondidos”, en donde los inspectores simulan hacer uso de esta aplicación para detectar a los operadores de estas plataformas ilegales en la entidad queretana.

También detalló que las sanciones para aquellos que se encuentren ofreciendo servicios a través de estas plataformas son multas de más de 80 mil pesos y las unidades son llevadas al “corralón”; aseveró que estos operativos son permanentes.

Cuanalo señaló que los operativos los realizan principalmente en la Mega Comercial que se ubica cerca del Estadio La Corregidora, sin embargo, al ser plataformas en donde la ubicación es acordada entre el conductor y el usuario, en diversas ocasiones es complicado detectar las operaciones de estas plataformas.

“Claro, hago un llamado para que no lo utilicen por su propia seguridad, y su propia comodidad, que los registros que se hacen en la agencia, especialmente cuidando lo que es la parte de la seguridad” indicó.

Enfatizó que únicamente las plataformas que brindan un servicio de transporte, Uber y DIDI, son las únicas que cuentan con su registro correspondiente ante la Agencia de Movilidad, y también son las únicas que sí brindan un reporte a la agencia sobre los conductores que operan en estas aplicaciones y sobre los viajes que ejecutan.