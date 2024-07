AIQ sigue en pie para certificarse y tener vuelos espaciales

La certificación que se le realizará al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) para que pueda ser aprobado como un espacio calificado y adecuado para el despegue y aterrizaje de naves espaciales tardará seis meses, dijo el secretario de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, Marco Antonio del Prete Tercero.

El funcionario explicó que las propias condiciones geográficas de estado permitirán que el aeropuerto pueda obtener la certificación, ya que es un lugar donde no hay mucha humedad, esta alejado de centros económicos como viviendas y es una zona donde no es propensa a desastres naturales como lo son los tornados, huracanes y terremotos.

Añadió que dentro de las especificaciones de la certificación se pediría ampliar la pista de aterrizaje, construir o ampliar la zona de abordaje y generar las condiciones para despegue así como almacenaje y carga de combustible.

“La certificación tomará seis meses, ya estamos trabajando con un despacho de consultoria en Estados Unidos que nos está ayudando a vigilar que las condiciones sean óptimas. Hay que resaltar que buscamos capacidad de ser un aeropuerto espacial para que se puedan despegar y aterrizar naves espaciales (…) probablemente nos pedirán aumentar la capacidad de la pista y alguna otra infraestructura que tenga que ver con el tema de abordaje y de carga de combustible, también la ventaja que tenemos es el ambiente de Querétaro, que no es de alta temperaturas, es de baja humedad, no hay tornados, temblores, huracanes; no hay centros de población cercanos al aeropuerto que puedan estar en riesgo por las zonas de aterrizaje”, dijo.