Se sintió un “freno” en las iniciativas de Morena: Armando Sinecio

El diputado local por el partido político Morena, Armando Sinecio, comentó que en la presente Legislatura local ha sentido un “freno” en las propuestas legislativas que ha presentado su partido, pero a pesar de esta situación, aseguró que trabajará para presentar y cabildear más dictámenes en lo que resta de la 60 Legislatura local.

Aseguró que hizo dictámenes muy “progresistas” en las cuales se hicieron fotos con la sociedad, además de tener consensos con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro y con la Defensoría de los Derechos Humanos, sin embargo, estas mismas no accedieron a una Sesión de Pleno.

Indicó que, cuando menos, tiene aproximadamente 5 iniciativas por presentar; añadió que en las iniciativas que ha presentado no ha visto interés en las comisiones respectivas para discutirlas.

“No han pasado a pleno porque no ha habido respuestas a las comisiones correspondientes para dictaminarlas a favor (…) si por supuesto (sentimos una freno en sus iniciativas)” señaló.

Por lo anterior mencionado, no descartó que sus dictámenes presentados los ceda a la próxima legislatura local, ya que señaló que lo importante es que la ciudadanía queretana pueda beneficiarse de ellas.

Fue en la presente semana, cuando en la Comisión de Agenda 2030, el diputado votó en contra de aprobar una jubilación, ya que no le fue otorgado el dictamen con tiempo y, por lo tanto, no tiene el conocimiento sobre esta misma.

“No tuve conocimiento del dictamen, no me la pasaron a tiempo, no tuve información y pues es un asunto que tiene bastante tiempo” puntualizó.