Se recibieron un total de 11 mil 84 solicitudes a la convocatoria Tu Beca

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, Arturo Torres, mencionó que se recibieron 11 mil 84 solicitudes para la convocatoria Tu Beca, dentro de las cuales 4 mil 855 fueron para solicitudes de beca nivel secundaria, 2 mil 188 de preparatoria y 4 mil 41 para universidad.

Detalló que dentro de estas 11 mil 84 solicitudes se cancelan 4 mil 460 debido a que no se completaron las solicitudes o porque no cumplían con otros requisitos establecidos a la convocatoria como el promedio o el de no tener alguna materia reprobada.

También se indicó que fue de la delegación de Epigmenio González donde se tuvieron a más beneficiarios, con mil 307 jóvenes, la delegación de Felipe Carrillo Puerto tuvo 599 beneficiados, José María Vergara 528, Santa Rosa Jáuregui 750, Centro Histórico 363, Villa Cayetano Rubio 109; en total se tuvieron a 4 mil 700 beneficiarios.

“Como saben ustedes, esto ayuda a la economía de los jóvenes, de las familias, pero sobre todo ayuda a incentivar a que los jóvenes sigan estudiando” mencionó.

Cabe señalar que en esta convocatoria a los beneficiados de nivel secundaria se les da un apoyo de mil 600 pesos, para aquellos beneficiarios de nivel preparatoria el monto es de dos mil 600 pesos, mientras que para nivel licenciatura el monto es de 3 mil 700 pesos.

Torres recordó que la inversión para este programa es de alrededor de 11 millones de pesos; indicó que este programa tiene como objetivo el que los estudiantes puedan continuar con sus estudios y, en un futuro, se pueda tener a buenos profesionistas en la entidad queretana.

Detalló que será el 25 de junio cuando los beneficiarios de nivel secundaria puedan obtener su apoyo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, el 27 de julio se entregará en Reforma Lomas para aquellos beneficiarios que están estudiando una licenciatura y en el mismo lugar, pero el 26 de julio se hará lo propio para los beneficiarios de nivel bachillerato.