Santiago Nieto acompañará denuncias de Morena en Querétaro

Santiago Nieto Castillo, excandidato al Senado de la República, ha manifestado su disposición a apoyar jurídicamente a todos los candidatos de Morena que lo soliciten, en un esfuerzo por impugnar las candidaturas con diferencias de votos mínimas.

Nieto Castillo, tras su derrota en la segunda fórmula al Senado, señaló que los triunfos de la ‘Cuarta Transformación’ reflejan un voto de castigo al gobierno de Mauricio Kuri González.

Nieto Castillo resaltó la importancia de reflexionar sobre el significativo apoyo que Morena ha recibido en Querétaro. Extendió una mano al PAN, proponiendo una ruta de ‘co-gobierno’ en el estado.

“Extiendo mi mano a Mauricio Kuri y a Pancho Domínguez. Fueron mis adversarios en este proceso electoral, pero no son mis enemigos. Creo que debemos encontrar en el amor a Querétaro nuestro camino y evitar acciones divisivas”, declaró.

Rufina Benítez Estrada, presidenta local de Morena, anunció que el partido combatirá jurídicamente todas las candidaturas en las que la diferencia de votos sea reducida, sugiriendo que en realidad el partido guinda podría haber ganado. Según Benítez, hay posiciones en las que Morena quedó muy cerca de la victoria y pelearán cada voto.

Asimismo, destacó casos como Ezequiel Montes y la diputación del distrito local 07 en la capital, donde Ulises Gómez quedó a escasos mil votos del virtual ganador, Enrique Correa Sada del Partido Acción Nacional (PAN).

Nieto Castillo también señaló que se analizará impugnar la elección en Querétaro capital, citando incidentes de violencia y voto cruzado como factores que ponen en duda la fiabilidad de los resultados.

“Es importante combatir las irregularidades cometidas contra Chema Tapia en el municipio de Querétaro. No me parece lógico ganar todas las diputaciones locales, una diputación federal y no la presidencia municipal. Chema Tapia tiene todo mi respaldo”, aseguró.