Respetaremos la mayoría de la próxima legislatura: Guillermo Vega

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) Guillermo Vega, mencionó que se respetará la mayoría que tendrá Morena en la próxima LXI Legislatura, pues dicha mayoría fue electa por la decisión de la ciudadanía queretana.

Reconoció que los representantes del partido guinda tendrán la oportunidad de determinar las respectivas resoluciones de diversos temas como el aborto, la ley de paternidad, por mencionar algunas.

Señaló que no se encuentra feliz por la victoria de Morena en el Congreso local, sin embargo, dijo confiar en que harán las cosas de buena manera.

“Una nueva realidad, y yo lo único que espero es que haya diálogo, y que no se venga a traer conflictos electorales aquí en el congreso, sino que aquí nos pongamos a resolver conflictos en creación de leyes y modificación de leyes, que no se use el Congreso como una arena para golpear” mencionó