Reportan 10 casos de abuso sexual infantil en escuelas, sin respuesta de las autoridades

Por medio de una conferencia de prensa, madres informaron que se han registrado 10 casos de abuso sexual infantil al interior de planteles educativos de la entidad queretana, y a pesar de presentar las denuncias correspondientes, no se ha tenido una respuesta favorable por parte del Gobierno Estatal.

Clara Aguayo, quien es madre de uno de los infantes agredidos en el plantel educativo Riva Palacio, señaló que su hijo se encuentra sin estar realizando sus estudios desde el mes de febrero del presente año; señaló que se ha reunido con otras organizaciones como colectivos feministas, asociaciones de traileros, por mencionar algunos, y aseguró que brindaron su apoyo correspondiente para cerrar diversas vialidades de la entidad con el objetivo de entablar las negociaciones correspondientes para una reparación del daño.

Dentro de las vialidades que contemplarán cerrar serían Boulevard Bernardo Quintana y Avenida Paseo 5 de Febrero; señaló que este acto lo realizaron, ya que buscaron “sacarla” de la escuela Riva Palacio para que no “tomara” la escuela por este caso.

“Siempre se estuvo reportando ante las autoridades de la escuela, no se hizo nada en noviembre, y en febrero es cuando yo meto un escrito ante órgano interno de control interno, no me contestan” indicó.

También señaló que anteriormente se estaba teniendo una negociación con la madre del presunto agresor para la reparación del daño, sin embargo, ya no ha recibido más información al respecto.

Otra de las madres que tiene un menor violentado sexualmente en el mismo plantel educativo, señaló que su hijo se encuentra sin realizar sus estudios, por lo que ha estado preocupada al respecto.

Señaló que al intentar llevar estos casos a nivel federal, el Gobierno Estatal argumentó que estos mismos no habían presentado la denuncia correspondiente, a lo que Clara Aguayo negó esta declaración y aseguró que las denuncias correspondientes ya se encuentran interpuestas.