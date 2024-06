Panistas y morenistas debaten sobre resolución de la SCJN

En sesión de Pleno de la LX Legislatura local, en la cual se aprobaron dictámenes como la donación de cuatro predios y se declaró como Patrimonio Cultural e Intangible del Estado de Querétaro el Festival Nacional de Muñecas Artesanales del Municipio de Amealco de Bonfil, se habló sobre el tema de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que declaró como constitucional la Ley de Aguas del Estado de Querétaro.

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Correa, indicó que este dictamen permite que se garantice el acceso al vital líquido para toda la población queretana y que, la resolución de la SCJN evidenció a los morenistas, ya que señaló que los candidatos y candidatas del partido guinda mintieron con que este dictamen iba a privatizar el agua con el objetivo de ganar votos.

Posteriormente, comentó que en la delegación de Santa Rosa Jáuregui existen cuatro comunidades en las cuales se tienen dificultades para suministrar el vital líquido, entre la que se encuentran Versolilla, La Gotera, La Palma y Palo Alto; en la primera mencionada indicó que el 90% de la población no alcanza a tener agua suficiente debido a que su pozo únicamente surte un litro de agua por segundo, aseveró que se requieren 6 litros por segundo para brindar de agua potable al 100% de la población.

“Eso nos permite garantizar el derecho al acceso al agua para las y los queretanos, pero sobre todo nos permite poner en su lugar a quienes mintieron durante toda la campaña al pueblo de Querétaro” indicó.

En cuanto a las otras tres comunidades, mencionó que se abastecen de agua de un pozo que únicamente da agua a 17 litros por segundo cuando se requiere que surta 24 litros por segundo para dotar del vital líquido a las tres comunidades; especificó que en la Versolilla el 90% de la población no tiene acceso al agua mientras que en las otras tres comunidades este porcentaje es del 70%.

Tras esta información brindada, Correa aseguró que los candidatos morenistas aprovecharon esta situación y le mintieron a la gente diciéndoles que el agua se había privatizado y, de esta manera se paró la construcción de un pozo que ayudaría a surtir más de agua a estas comunidades, ya que los habitantes de estas zonas se manifestaron en la Carretera Federal 57 y cerraron la vialidad por 8 horas; señaló que por exigencia de los pobladores se tuvo que sacar la infraestructura del nuevo pozo, lo que ha retrasado la construcción de la misma.

Por su parte, la diputada local por Morena, Andrea Tovar Saavedra, mencionó que fue únicamente la mitad de la SCJN la que resolvió este dictamen, por medio de la Sala 1, por lo que aseguró que no fue toda la Suprema Corte la que determinó esta resolución.

Además, añadió que en el documento nunca se indica que no se privatiza el agua, y que únicamente declara como constitucional el que se pueda concesionar el servicio en zonas donde no se pueda dar el mismo, más no que no se privatiza el vital líquido.

También indicó que fue en el 2022 cuando se hizo la reforma a la Ley de Aguas y, al notar que se iba a declarar como inconstitucional se optó por reformarla de nueva cuenta en abril del presente año; aseveró que los activistas tienen que seguir realizando amparos para obligar que los legisladores hagan su trabajo.

“Por un lado de la sentencia, porque leí la ley completita, no dice que el agua en Querétaro no esté privatizada, lo que dice es que conforme a la Ley General de Aguas, se puede concesionar el servicio, eso es lo único que se dice” mencionó.

Recordó que a las organizaciones civiles no se les tomó en cuenta para la realización de esta reforma, pero dijo tener la confianza que en la próxima Legislatura se pueda hacer el trabajo correspondiente en el tema.

Posteriormente, Enrique Correa subió de nueva cuenta al estrado para defender su postura argumentando que Morena sigue mintiendo con el objetivo de distraer a la gente; Tovar Saavedra pidió subir de nueva cuenta al estrado para contestar, sin embargo, bajo el argumento de que el asunto se había agotado, la Mesa Directiva no le permitió brindar su segunda contestación en el pleno.