PAN necesita ser más atractivo: Guillermo Vega

Después de conocer los resultados del pasado 2 de junio, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega Guerrero, aseveró que es necesario que su partido se vuelva más “atractivo” para el electorado.

Indicó que hace falta que se acerquen más con las personas que no culminan de buena manera económicamente la semanal, ha aquellas que les falta recurso económico para mantener a sus hijos; expresó que su partido ha mostrado buenos valores en sus campañas, sin embargo, es necesario acercarse a la gente que tiene mayores problemas económicos.

También opinó que las responsabilidades de las victorias y derrotas de su partidos son de todos los militantes, por lo que se debe de hacer un análisis sobre lo que pasó en las elecciones y tener una reflexión, además de conservar a unidad en el PAN.

“Necesitamos cambiarnos el look, necesitamos volvernos más atractivo al electorado, necesitamos hablarle más a las personas que no terminan la semana económicamente, a las personas que les falta para poder llevar a sus hijos a la escuela, a los que no tienen” mencionó.