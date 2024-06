Liberan a líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, hijo del Marro

Un juez federal de Querétaro liberó a tres integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal que surgió de la venta ilegal de combustible robado a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que opera en el Bajío. Entre los liberados está José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, líder de dicha organización criminal.

Por la mañana, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, calificó de delicada la liberación e informó que están revisándose órdenes de aprehensión pendientes para ver si podrían impedir su liberación.

“Estamos rastreando si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes, estamos en esa labor y hemos informado al Gabinete de la situación delicada”, añadió.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, además, ejemplificó con esta información las razones por las que es necesaria una Reforma Judicial como la planteada por él y que será impulsada en la legislatura entrante y que, en realidad, sería una reforma aplicada hasta el gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, de gira por Peñamiller, en la frontera con Guanajuato, manifestó por su parte preocupación por la liberación de presuntos criminales que entre 2019 y la actualidad han generado un clima de violencia que ha convertido a ese estado vecino en uno de los más peligrosos del país.

Aun así, el panista rechazó dar alguna opinión sobre la Reforma Judicial que propone el oficialismo del partido Morena y consideró que deberemos esperar a que sea presentada la reforma para que pueda ser leída y discutida por la ciudadanía.

“Es responsabilidad del Poder Judicial Federal porque es delincuencia organizada. No tengo comentarios de la Reforma Judicial porque no sé en qué sentido venga; no podría opinar sobre el tema porque no conozco el proceso judicial, pero sí preocupa que estas personas estén en la calle cuando deberían estar en prisión”, señaló.