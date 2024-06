Ley de participación ciudadana en detalles finales; asegura Graciela Juárez

La diputa local Graciela Juárez Montes, indicó que reanudó las labores para terminar de construir la Ley de Participación Ciudadana en la entidad; señaló que todavía no ha podido reunirse con los activistas involucrados en el dictamen.

Aseveró que es una iniciativa importante para su comisión, por ello ha platicado con el secretario de Planeación y Participación Ciudadana de la entidad, Antonio Rangel Méndez; reconoció que en un principio, la elaboración del dictamen no permitió apertura para discutirlo, sin embargo dijo que se ha hecho una labor importante para que pueda haber significativos.

Señaló que la labor de Rangel Méndez ha ayudado principalmente ha que haya un consenso adecuado del dictamen con los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo puntualizó que obtener un consenso con los legisladores de Morena será más complicado, pero no descarta que se pueda hacer este acto con los representantes del partido guinda.

Dentro de los aspectos que se deben considerar en esta ley, mencionó que están evaluando los mecanismos de participación ciudadana; aseguró no falta mucho para que se concluya este dictamen.

En cuanto a los pendientes que tiene actualmente, la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que no son muchos, y que actualmente tiene trabajos en tres iniciativas, una de ellas está enfocada en reformar el Código Civil.

“En realidad, gracias a dios no tengo un rezago importante, son realmente las tres iniciativas que me interesan poder sacar es esta, la ley de participación que no la hemos presentado todavía pero la idea es presentarla y poderla sacar antes de que concluya mi periodo, traigo ahí otra que es la de apoyos y salvaguarda, que es una reforma a varias disposiciones del Código Civil y que me interesa mucho sacar” expresó.