La pasada elección nos deja muchas áreas de oportunidad: Abigaíl Arredondo

La actual dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigaíl Arredondo, mencionó que se obtuvieron varias áreas de oportunidad en su partido luego de las pasadas elecciones que se desarrollaron el pasado 2 de junio.

Aseguró que el PRI deberá de tener una reestructura importante para que, de esta manera puedan ofrecerle mejores opciones a la ciudadanía queretana; también mencionó que hace falta hacer la evaluación correspondiente para determinar en específico las áreas de oportunidad que se obtuvieron.

Otra de las labores que se tendrá que realizar es el preguntarle a la militancia su opinión sobre la alianza que tuvieron a nivel nacional con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como en las candidaturas comunes que se efectuaron con dichos partidos políticos en la entidad queretana.

“A nosotros como partido ¿Qué nos deja?, muchísimas áreas de oportunidad, creo que en esta elección, y no solo lo voy a aterrizar en lo local sino también en lo global, en lo federal, pues tiene que haber alguna reestructura, esto que sucede a nivel nacional tiene que ver con los partidos de más años en este país (…) tiene que haber una reestructura” mencionó.

Por lo anterior, señaló que no puede dar una opinión sobre si funcionó la alianza; reconoció que dentro de los aspectos negativos de tener candidaturas comunes en Querétaro, fue el desconocimiento de la ciudadanía queretana para emitir el voto.

“Nunca habíamos tenido una alianza aquí en Querétaro, yo podría decirles, que si vemos el caso de haber salvado distritos o algunos municipios en conjunto, sí lo logramos, pero claramente nosotros lo hemos dicho, quien no abandera, nosotros no abanderamos el proyecto federal, Xóchitl si bien, era la candidata de todos, no venía de las filas del PRI” indicó

También reconoció al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) el considerar la afiliación efectiva, ya que con esto se puede evitar una sobrerrepresentación con el Congreso, específicamente con los partidos que van en la alianza, exponiendo el caso del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).