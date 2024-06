La coalición entre PAN, PRI y PRD no funcionó: Daniela Salgado

La actual diputada local por Querétaro Independiente, Daniela Salgado, aseveró que la alianza que tuvo el Partido Acción Nacional (PAN) con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) no funcionó y es parte del aprendizaje que deberá de tener el PAN para las próximas elecciones.

Lo anterior, después de que fuera cuestionada sobre los resultados del PREP 2024 dentro de los cuales, indican que el próximo Congreso local tendrá mayoría el partido político Morena, ya que serían ocho legisladores locales del partido guinda mientras que el PAN estaría representado por siete diputados locales.

También consideró preocupante la gestión que se podría tener en los próximos tres años de gobierno en la entidad queretana, y señaló que será en el lapso de este periodo cuando la ciudadanía se dará cuenta si acertaron con dar su voto a ciertos perfiles políticos.

“No (no funcionó la alianza), no, no funcionó, creo que la alianza nos deja mucho aprendizaje también, sobre todo, al final del día, hay que aceptar las cosas como son, se tomaron muy malas decisiones, en muchos casos” declaró.

Aseguró que la derrota ayuda para poder “reinventarse” y corregir ciertos aspectos al interior del PAN, y trabajar para el próximo proceso que tendrán los servidores públicos.

También opinó que al PAN le impactó el voto “cascada” desde las elecciones presidenciales, ya que aseguró que el voto a favor de Claudia Sheinbaum, también detonó en que Morena pudiera conseguir votos en la entidad queretana.

“La mayoría votó por una opción, de este lado como oposición, como Partido Acción Nacional de reinventarnos, de ajustar, de darle para adelante en un tema positivo de crecer y sobre todo en la parte política, siempre las derrotas sirven para revolucionar, y también creo que la ciudadanía queretana, creo que es donde se ganó en PAN, en donde ganó Morena, en donde ganó el verde, en donde ganó MC, pues la ciudadanía lo comprobará con los resultados de los próximos tres años, si acertaron o se equivocaron” señaló.

Reiteró que esta es una oportunidad para que el partido pueda crecer y fortalecerse para el próximo periodo electoral que se vivirá en la entidad queretana en el 2027, aunque señaló que los próximos tres años serán difíciles para la entidad queretana.