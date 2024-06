Golpeadores de periodistas en Gasolinera de El Porvenir sin localizar aún

Los presuntos agresores de tres periodistas en la Gasolinera de El Porvenir, cuando cubrían una manifestación de vecinos que querían evitar la apertura del dispensario de combustible, no acudieron a la primera audiencia en los Juzgados Penales de Querétaro.

Según explicaron dos de las reporteras agredidas, Paulina Rosales y Nadia Bernal, el juez de control federal determinó organizar una notificación conjunta con el Poder Judicial de la Federación, acudiendo de manera presencial a domicilios que ya están identificados.

“La audiencia tuvo que diferirse porque no llegaron los imputados, pero el asunto radica en que no fueron localizadas estas personas. La Fiscalía hizo una petición porque los notificadores no localizaron a estas personas, pero los agentes de investigación de la FGR sí tienen localizado el domicilio. Entonces, lo que solicitó la Fiscalía (…) es hacer la notificación en conjunto”, señalaron.

Por ahora, será hasta el 21 de julio cuando se realice de nuevo la audiencia que daría inicio a las acusaciones por agresiones y coartar la libertad de expresión a dichas reporteras y a Diego Hernández, reportero que fue también golpeado; delitos que son perseguidos por el sistema judicial federal a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Entre los imputados están, entonces, algunos de los integrantes del grupo de cerca de 40 golpeadores que habrían sido contratados por el dueño de la Gasolinera de la colonia El Porvenir, al norte de la delegación Centro Histórico en Querétaro capital, esto debido al litigio legal que mantuvo con vecinos que buscaban impedir su apertura.

En aquel entonces, el gobierno de Querétaro, encabezado por Mauricio Kuri González, realizó un operativo para detener a este grupo de personas, que venían acompañadas de una patrulla del Estado de México, esto al tratar de huir en al menos cuatro camionetas con placas de esa misma entidad vecina.

Tras un año y medio de la agresión, que se dio a finales de diciembre de 2023, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó a los vecinos y al gobierno estatal que se retirarían los permisos federales para la operación de dicho negocio y, ahora, los vecinos piden que se expropie el terreno y se construya un parque público.