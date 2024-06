Es buen documento la Ley Federal de Movilidad, pero está incompleto: Enrique Correa

El presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la Legislatura local, Enrique Correa Sada, opinó que la Ley Federal en materia de movilidad y seguridad vial es un “buen” documento, sin embargo, se encuentra incompleto, ya que le falta implementar el incentivar y dejar de usar un vehículo privado.

Señaló que dentro del dictamen se tiene que promover el uso del auto compartido, de la bicicleta o de cualquier vehículo no motorizado, así como el incrementar el transporte público y la posibilidad de implementar horarios escalonados.

“El gran reto de Querétaro no está en copiar y pegar la ley federal, es un buen documento, pero me parece que es incompleto, en Querétaro, la visión que queremos implementar es una visión que vaya dirigida a incentivar que las personas dejemos el vehículo automotor” puntualizó.

Indicó que en Querétaro, se buscará reducir el número de viajes que hace la ciudadanía queretana con el objetivo de que la calidad de vida mejore.

No hay dinero suficiente para mejorar la movilidad

Reconoció que el recurso financiero sí puede ser una limitante en el tema de movilidad, sin embargo, la acción clave para ello será la innovación en el tema, para que se puedan realizar acciones en beneficio de la ciudadanía al respecto.

“Sería increíble creer o lograr que el dinero no fuera una limitante, pero no importa en el área en el que estés o al área en el que te dediques, con lo que hagas, el recurso financiero siempre va a ser una de las necesidades más importantes, entonces yo creo que en Querétaro le hemos avanzado, siempre se destina un recurso importante en la movilidad, sin embargo, siempre se podrá destinar más (…) no hay dinero suficiente que se destine a mejorar la movilidad” puntualizó.

Mencionó que el recurso siempre será una de las “necesidades más importantes”, pero a pesar de este hecho, aseguró que en Querétaro se ha podido avanzar de forma correcta en el tema.