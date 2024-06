Continúa operativo del Municipio de Querétaro para la atención a las lluvias

El Municipio de Querétaro informa que a través del trabajo entre áreas como la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Secretaría de Servicios Públicos, Obras Públicas y Seguridad Pública Municipal y las 7 Delegaciones, se mantiene en constante monitoreo del funcionamiento de la infraestructura pluvial, así como de vialidades de la capital para salvaguardar la integridad física y material de la ciudadanía.

El Director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, recordó que por instrucción del Alcalde Luis Nava, a través del Comité Técnico para la Atención de la Temporada de Lluvias se trabaja desde hace semanas y meses en diversas medidas preventivas de preparación para atender a la población durante la temporada de lluvias.

“El equipo de Servicios Públicos Municipales, de las siete delegaciones, de Obras Públicas, por supuesto de Protección Civil hemos hecho estos recorridos a lo largo y ancho del todo el municipio para identificar, pero sobre todo para solucionar y generar acciones directas que van a impactar directamente en un mecanismo preventivo en esta temporada de lluvias”, comentó Francisco Ramírez, quien recordó que el operativo contempla el recorrido de los puntos susceptibles a afectaciones por las lluvias remanentes de la Tormenta Tropical Alberto que ingresó desde la noche de este miércoles a territorio nacional.

Durante los recorridos de este jueves, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil retiró entre 10 y 12 personas de los drenes de la capital, para procurar por su integridad. Y en lo que se refiere a las afectaciones por las lluvias, al momento no se registran afectaciones importantes a viviendas o infraestructura, sin embargo se atendieron reportes de ingreso de agua en patios de viviendas en la colonia La Piedad y en cuatro domicilios de la colonia Fundadores, donde hubo afectaciones menores por el retorno de agua de drenaje.

Además, se atendió la caída de cuatro árboles en colonias como Los Sauces, Tintero y San Francisco, y se atendieron algunos cortocircuitos por la interacción de la infraestructura eléctrica en la colonia Galindas y en la colonia Sauces. También, se recolectaron tiliches arrastrados por la lluvia, principalmente en la colonia Felipe Carrillo Puerto, incluyendo muebles encontrados en los drenes.

Francisco Ramírez destacó la importancia de no arriesgarse durante las lluvias, recomendando evitar salir de casa si no es necesario, reducir la velocidad al conducir y no cruzar cauces de agua. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo o emergencia a la línea 911.