Celebra Morena mayoría simple en el congreso

Morena logró ganar 8 de 15 diputaciones locales según los resultados reflejados por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), lo que permitirá que el partido izquierdista tenga la mayoría simple por encima del Partido Acción Nacional (PAN) y así, traer temas progresistas a la agenda legislativa, así lo comentó la actual coordinadora de Morena en el Congreso Local y virtual ganadora de la diputación local del distrito 1, Andrea Tovar Saavedra.

Mencionó que tras una ardua campaña de 45 días, tanto ella como sus compañeros de Morena lograron convencer a la ciudadanía de traer un cambio a Querétaro, por ello, señaló que habrá mayor oportunidad de legislar en temas progresistas, destacando leyes en favor de los derechos humanos y legislar “una verdadera” ley de aguas del estado de Querétaro.

Tovar Saavedra también mencionó que con la mayoría simple se podrá entablar un diálogo para cogobernar Querétaro, haciendo énfasis en que el partido oficialista tendrá que escuchar las propuestas que engloban a la Cuarta Transformación que sólo buscan dar una mejor calidad de vida a los queretanos,

“Vamos a poder dialogar y tener la apertura que en la LX Legislatura no pudimos tener al no contar con la mayoría simple, hoy con este cambio vamos a poder generar diálogos, vamos a poder ser escuchados y tocar temas que los queretanos piden que con la actual legislatura no se podía, vamos a generar parlamentos abiertos y a generar un congreso que tengan las puertas abiertas”, dijo.