Campaña Be The Match ha sumado 556 posibles donadores de médula ósea

Hasta el momento, la campaña Be The Match tiene registrado a 556 personas, desde febrero hasta la actualidad, que cuentan con posibilidad de donar una médula ósea para aquellos menores de edad que tienen cáncer infantil u alguna otro padecimiento que haga que los pacientes requieran de esta donación, informó Michelle Aguirre, gerente Regional de Be The Match.

Se indicó que el poder donar este tipo de células más sanas y jóvenes ayudan bastante a los pacientes para continuar con sus tratamientos; en esta campaña se hace el trabajo para que se les pueda encontrar un donador compatible a los menores de edad que poseen cáncer.

“Con estos 556 (…) sumamos 4 mil 400 posibles nada más aquí en el estado; a nivel nacional hemos realizado 286 donaciones”, indicó.

Mencionó que en total, ya se tienen 4 mil 400 posibles donadores en la entidad queretana y se han podido efectuar 286 donaciones de manera efectiva; indicó que el tema de la genética es un factor para determinar si hay compatibilidad entre un donante y un paciente.

“Lo que pedimos y lo que buscamos son personas entre 18 y 40 años que en general tengan una buena salud de igual forma cuando están a punto de registrarse o se acercan a nuestros eventos, ahí les damos un documento para revisar todas las enfermedades que les impiden donar”, indicó.

Los esfuerzos municipales se han expandido a diferentes planteles educativos de la capital queretana; se destacó que en la carrera de la Mujer se pudo encontrar a una donante que fue compatible con uno de los pacientes y, actualmente se están haciendo los estudios para que se efectúe la donación.