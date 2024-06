Artesanos están en desacuerdo por ampliación del CEDAI

Un grupo de artesanos indígenas de la organización Coidipromix se manifestaron a las afueras de Palacio de Gobierno para mostrar su inconformidad por el relanzamiento del Centro de Desarrollo Artesanal Indígena (CEDAI), el cuál está ubicado en la calle Ignacio Allende Sur 20, en pleno Centro Histórico.

Aseguraron estar en desacuerdo de que el gobierno del municipio de Querétaro haya invertido por ampliar dicho espacio y no por concretar el mercado artesanal que se construiría en la calle de Independencia a un costado del templo de la Merced y el cual fuera anunciado por la ex secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez en febrero de 2023.

“No estamos de acuerdo de que digan que nosotros estamos conformes con la ampliación del CEDAI, nos prometieron un mercado artesanal para 200 comerciantes y en una mejor ubicación y no están cumpliendo con lo dicho”, mencionó una artesana parte de la organización Coidipromix.

Cabe recordar que el mercado artesanal tendrá una inversión de seis millones de pesos y sería un proyecto trabajado entre el gobierno del estado y el municipio de Querétaro, el cual estaría destinado a darle un espacio gastronómico, cultural y de venta a los artesanos provenientes de Santiago Mexquititlán.

De igual forma señalaron que el CEDAI no es un lugar apto para la venta de las artesanías por parte de los indígenas, ya que aseguran que cuando en su momento fue ampliado, no logró captar la clientela del Centro Histórico al no encontrarse cercano a la zona turística.

“Les hemos expresado que allá en el CEDAI la gente no va a comprar, es un espacio que a nosotros no nos sirve y que, por lo que nos prometieron, el mercado nos decía que nos lo iban adaptar para que hubiera un espacio de danza, de gastronomía y de venta, y eso no e slo que nos están dando”, mencionaron.

Finalmente pidieron tener una reunión para hablar del tema tanto con el secretario de gobierno, Carlos Alcaraz Gutiérrez y con el secretario de gobierno del municipio de Querétaro. Martín Arango García.