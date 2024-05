Tras escándalo de casa de Chema Tapia en Houston hay decepción, señala FeliFer

Los morenistas deben estar decepcionados de que el candidato que “se les impuso”, José María ‘Chema’ Tapia Franco, que busca gobernar el Ayuntamiento de Querétaro por los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), se haya enriquecido a costa de casos de corrupción, señaló Felipe Fernando Macías Olvera, candidato al mismo cargo por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Macías Olvera, en es sentido, recordó que Tapia Franco fue titular del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), un órgano extinto por el prescindente Andrés Manuel López Obrador por ser “un nido de ratas” en el gobierno anterior. Asimismo, Macías Olvera recordó que Tapia fue acusado de vender a sobreprecio ventiladores médicos durante la pandemia.

Esta declaración se da después de que la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicara el último de una serie de reportajes sobre Tapia Franco, en el que se revela que el candidato de la llamada ‘Cuarta Transformación’ tiene una casa en Houston por valor de un millón 87 mil dólares (al rededor de 20 millones y medio de pesos al tipo de cambio de 2019, cuando habría adquirido la propiedad).

A esto, recordó Felifer Macías, se suma la revelación este año de que Tapia Franco también posee dos terrenos por valor de 40 millones de pesos en El Campanario, uno de los complejos residenciales más costosos de la ciudad. Por ello, Macías retó a Tapia Franco a que haga pública su declaración de bienes y aclare su evolución patrimonial.

“Es un tema de transparencia. Hay un registro público, no es guerra sucia. Quién no es transparente h honesto en algo como esto, imagínese cómo sería si llega a la administración pública. Que no tenga miedo, que rinda cuentas y dé transparencia a su patrimonio”, señaló.