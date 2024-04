Santiago Nieto se deslinda de manifestación ejidataria

El candidato de Morena al Senado, Santiago Nieto Castillo se deslindó de tener alguna injerencia en impulsar la manifestación ejidataria realizada el 18 de abril en la zona norte del Blvd Bernardo Quintana, asegurando que no tuvo participación alguna.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, a claro no tener ningún inconveniente en que los ejidatarios mostraran una pancarta con su rostro durante el cierre de la avenida; aseguró que entiende el sentir de los ejidatarios que viven injusticias, por lo que buscará apoyarlos de manera jurídica para revisar el amparo por el cual no han tenido acceso a una indemnización.

“Mi compromiso en apoyarlos jurídicamente con el amparo en revisión que se encuentra pendiente de resolver. Soy un hombre de leyes y lo he demostrado. Por cierto, resolución que ha tardado demasiado (…) No tuve ninguna rueda de prensa en el lugar ni impulsé la protesta (..) No tengo ningún inconveniente en el uso de mi imagen en protestas por actos arbitrarios. Vengo de vivir una injusticia y me solidarizo con quienes la padecen, sean mujeres indígenas o ejidos despojados”, escribió el candidato en su cuneta de X.