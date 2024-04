IMSS brindará servicio de urgencias y hospitalización este 1 de mayo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro informa que el próximo miércoles 1 de mayo operarán con normalidad los servicios de Urgencias y de Atención Médica Continua de las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Se otorgará servicio de Urgencias en un horario de 24 horas en el: Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Av. 5 de Febrero; HGR No. 2, El Marqués; y Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en San Juan del Río.

Con relación a las Unidades de Medicina Familiar (UMF); de igual manera, se otorgará servicio en Atención Médica Continua de 24 horas en las siguientes unidades:

• UMF No. 7, en San Juan del Río,

• UMF No. 8, en el Municipio de El Marqués,

• UMF No. 9, en Felipe Carrillo Puerto, y la

• UMF No. 15, en Desarrollo San Pablo.

Además, se ofrecerá servicio de Atención Médica Continua en un horario de 8:00 a 20:00 horas en las unidades:

• UMF No. 4, Tequisquiapan;

• UMF No. 6, San Juan del Río;

• UMF No. 10, Alcanfores;

• UMF No. 16, Constituyentes.

Los casos que se atienden en esa área se clasifican de acuerdo con su prioridad de atención, según lo establece el Sistema Triage, de no urgente a muy urgente.

Por tal motivo, el IMSS exhorta a sus derechohabientes a identificar cuándo se trata de una urgencia médica real, que es cualquier condición que ponga en peligro la vida o algún órgano, y que requiere de su pronta atención.