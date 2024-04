Debemos tener más policías y mejor respuesta en el 911: Chepe Guerrero

Ciudadanos del municipio de Corregidora me han reportado que ya no se han realizado tantos “rondines” como antes, además que el tiempo de respuesta al número 911 ha aumentado, por lo que esto deberá de corregirse, declaró el candidato al Municipio de Corregidora por el Partido Acción Nacional (PAN), Josué “Chepe” Guerrero Trápala.

Mencionó que la demarcación ha ido creciendo, pero no ha hecho lo propio, “a la par”, el número de elementos de seguridad, por lo que dijo que, en caso de llegar a la presidencia municipal, buscará que se tengan 30 nuevos policías por año.

“Lo que me ha platicado la gente de Corregidora desde hace tiempo es que ya no ven tantos rondines como antes y que el tiempo de respuesta ha aumentado, es decir, cuando hacen un reporte hasta que llega la patrulla, lo que aumentaría es que necesitamos tener más policías, la ciudad ha venido creciendo mucho y no ha sido a la par con los números de elementos con los que contamos”, aclaró.