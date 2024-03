Sheinbaum asegura que AMLO siempre ha tenido comunicación con padres de fallecidos de Ayotzinapa

La candidata por la silla presidencial de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido diálogo constante con los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en el 2014.

Además, agregó que el mandatario nacional tenía programada una reunión con ellos en próximas semanas, por lo que dijo no explicarse por qué se rompió la puerta del Palacio Nacional.

Además, aseguró que se está realizando una investigación “profunda” al caso respectivo, y actualmente se tiene preso quien fungió como exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam, y quien fue el creador de la “verdad histórica” por lo que, insinuó, no hay otra explicación sobre las agresiones a las instalaciones al Palacio Nacional que las que mencionó el mandatario nacional.

“Ha habido una investigación profunda del caso, de hecho, tomó el presidente en sus manos la propia investigación, entonces ¿para qué romper la puerta del palacio?, si hay una reunión pactada” indicó.

Claudia añadió que ha sostenido reuniones con los padres y madres de estos estudiantes, con el objetivo de esclarecer lo más pronto posible este caso.

También señaló que si no hubiera más presos militares por este caso y sanciones a los involucrados, entendería por qué las acciones como las que sucedieron en recientes días en la Ciudad de México, sin embargo, señaló que el Gobierno de México tiene la responsabilidad de descubrir la verdad y justicia respecto al caso.

“Si no hubiera nunca reuniones, si no se estuviera atendiendo el caso, si no estuviera preso el procurador General de la República que inventó la verdad histórica, si no hubiera presos militares por el caso de Ayotzinapa, entonces tendría sentido” indicó

Indicó que se está contando con información de la DEA que está siendo utilizada para esclarecer los hechos ocurridos en el año del 2014.