Arranca el Women Economic Forum Iberoamérica 2024

La larga espera por fin terminó. Bajo el lema, “De la palabra a la acción”, arrancó la Sexta Edición del Women Economic Forum (WEF) Iberoamérica en el hotel Camino Real Polanco en la Ciudad de México. Durante dos días, martes 19 y miércoles 20 de marzo, decenas de especialistas se unirán para celebrar los logros de las mujeres, promover la creación de redes de apoyo, el intercambio de conocimientos y la incubación de nuevas ideas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el WEF Iberoamérica 2024, mantiene firme su compromiso de convocar a líderes y tomadores de decisiones de la región, con el propósito de fomentar un diálogo franco y constructivo sobre los avances logrados y los desafíos aún pendientes en el camino hacia la plena igualdad de género.

Gracias a esto, el WEF Iberoamérica se ha consolidado como un espacio de encuentro que propicia la reflexión profunda y el análisis detallado de los compromisos adquiridos como sociedad, así como de las acciones necesarias para superar las barreras que obstaculizan el progreso hacia una sociedad más justa e inclusiva.

Al reunir a una diversidad de voces y perspectivas, el WEF Iberoamérica se erige como un motor de cambio, impulsando la colaboración y la acción colectiva para construir un futuro donde mujeres y hombres gocen de igualdad de oportunidades y derechos.

En palabras de Michelle Ferrari, Presidenta del WEF Iberoamérica, este encuentro emerge como un faro de empoderamiento femenino, congregando a líderes visionarios, emprendedores y agentes del cambio de diversos sectores y países. Al poner en relieve proyectos e iniciativas de impacto, el WEF destaca el papel fundamental de las mujeres en el progreso socioeconómico, promoviendo la equidad de género y estimulando el crecimiento inclusivo.

Women Economic Forum Iberoamérica 2024

Día 1: 19 de marzo

La Sexta edición del WEF Iberoamérica (segunda consecutiva realizada en la Ciudad de México) incluye 27 conferencias simultáneas, 6 paneles magistrales, 9 conferencias magistrales, más de 100 speakers y la asistencia de más de 200 espectadores. Un dato a destacar es que este año se habilitaron dos salas para llevar a cabo todas las actividades.

Entre los eventos imperdibles programados para el primer día de este foro destacan la Ceremonia de Inauguración a cargo de Michelle Ferrari, Presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica y Carlos Herrero, Presidente de Extrategia, comunicación y medios; acompañados de otros importantes speakers y servidores públicos de la capital mexicana.

La agenda continúa con el panel “En 60 segundos: De la Palabra a la Acción. Consejo de WEF Iberoamérica”, seguido de la Firma del Convenio con el Gran Bajío y el panel “La Importancia de Invertir en Emprendimientos de las Mujeres: Capitalizando el Talento, Transformando el Emprendimiento” con la intervención de Rodrigo Herrera, Presidente y Fundador de Genomma Lab; la empresaria Patricia Armendáriz, Empresaria y Arturo Elías Ayub, Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil; bajo la moderación de Alejandra Ríos.

El día continúa con los paneles simultáneos: “Bienestar y Beneficios: Grupo Modelo” con Andrea Sánchez, Directora de Comms & Reputación de Grupo Modelo como moderadora, y “El Papel de las Fintech en la Economía Digital”, moderado por Crystal Mendivil de Grupo Imagen.

Cerca del mediodía, Michelle Ferrari, Presidenta de WEF Iberoamérica moderará el panel “Camino a la libertad financiera: Mujeres forjando la ruta”, con la participación de reconocidas speakers como Irina Valassi, VP Customer Solutions Center Mastercard México; Lyssette Bravo, Head of External Communications and Public Affairs Mexico & Latam-HSBC; Daniela Verástegui, Directora de Desarrollo deNegocio de Citibanamex Afore; Maria Ariza, Directora General de la Bolsa Internacional de Valores (BIVA); Marcela Ponce, Líder de finanzas sostenibles de IFC-LAC y Lourdes Colinas, Oficial Nacional de Programas de ONU Mujeres México.

Al terminar, Mónica Noguera de Grupo Imagen asumirá la moderación del panel “Liderazgo Banorte”, en el que participarán figuras clave de esta importante entidad bancaria. Después, las salas simultáneas se hacen presentes nuevamente con los paneles “Esclavitud: la trata y el abuso sexual infantil” con Fernando Landeros, Fundador de Teletón y “Those Who Inspire” con la intervención de Elena Alti, CMO de Grupo Elektra; Karina Villanueva, Director of Gender, Financial Inclusion & Literacy de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Larissa Navarro, VP Recursos Humanos Latinoamérica Norte de Mastercard; bajo la moderación de Rocío Marfil, Editora de Those Who Inspire México.

Después de un pequeño descanso se presentará el panel “Educación, cultura y derechos humanos: Fomentando la inclusión y la tolerancia a través del conocimiento”. Al término se dará otro receso para la comida, para después continuar con las ponencias “Sin Reglas: El impacto de la menopausia en la salud y el trabajo”, “Nazareth Black” y “Tane”.

Para la recta final del primer día del Women Economic Forum Iberoamérica 2024 se tendrán tres paneles simultáneos: Niñas en STEM: “Energizando el futuro por Schneider Electric”, “Empresas saludables: Promoviendo el bienestar integral en el ámbito laboral”, “La brújula apunta al Norte: Liderazgo femenino al frente de las industrias”, “Construyendo puentes: la educación como motor de la inclusión social”, “Mente Mujer: Heraldo Media Group” y “G100 Women Leaders”, este último con la moderación de Rosa Vásquez, Consejera de WEF Iberoamérica.

El martes concluirá con la intervención de Marisa Lazo, Fundadora de Marisa Pastelerías con el panel “Las delicias de emprender”, seguida de Rosario Marín, Ex Tesorera de Estados Unidos y Senior Advisor de WEF Iberoamérica al frente de la plática “De la palabra a la Acción”.

Día 2: 20 de marzo

El segundo día del WEF Iberoamérica 2024 comienza desde temprano con la premiación “Great Culture To Innovate”, seguido del panel “Redes de Éxito: Mujeres Líderes en el Mundo Digital” a cargo de Lina Cáceres, Presidenta Latin World y Mercedes Palomar, Lady Multitask y autora del libro “Ponte Las Pilas”; acompañadas de Andrea y Pamela Berrondo del canal Mesa Sana con la moderación de Carlos Herero, Presidente de Extrategia, Comunicación y Marketing.

La agenda continúa con el panel “Nearshoring: Innovación local, impacto global” con la moderación de Patricia González, VP de American Society Of Mexico y Consejera del WEF Iberoamérica. Momentos después, el primer evento con salas simultáneas del día llegará con los paneles “Interprotección: Cultura Organizacional Saludable 20:20” con Michelle Ferrari, Presidenta de WEF Iberoamérica como moderadora y “Women in STEM: La complejidad de la evolución en el mundo STEM”.

Al concluir, Karla Tortolero, Gerente Senior Global Marketing de Axalta Coating Systems moderará el panel “Manos a la obra Axalta” en el que participarán Marcela Bussey Medina, Gerente de Tecnología de Axalta Coating Systems México; Ana Georgina Mecott, Gerente de Segmento Económico LATAM; Daniel Sánchez, Ingeniero de Desarrollo e Investigación Sr. de Repintado Automotriz; Emma Chávez, Ingeniera de Producción y Daniel Salcido, Presidente de Axalta Coating Systems LATAM Norte y VP de Repintado en Latinoamérica.

Para antes del mediodía, Edgar Casal Álvarez, Director General de Audi México tomará el escenario para hablar sobre cómo esta marca automotriz trabaja en el desarrollo de un futuro sostenible. La actividad en el foro no se detiene y continúa con los paneles simultáneos “El futuro de la salud de las mujeres: Optimización 360” y “Las Gigantes de México”, donde se presentarán Patricia Cárdenas, Titular del Instituto Aguascalentense de las Mujeres y Verónica González, Titular del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes; conla moderación de Patricia González, VP American Society y Consejera del WEF Iberoamérica.

La parte media del segundo día del WEF Iberoamérica 2024 estará marcado por la intervención de Fausto Hernández Pintado, Director de Gestión de Banco Azteca y el moderador Rodrigo Pacheco. Después se dará la firma de convenio WEF Aguascalientes, seguido de la esperada participación de la activista mexicana Olimpia Coral Melo, con el panel “Ley Olimpia: Protegiendo la dignidad digital”.

Posterior a esta participación, llegará el turno de la Senadora de la República, Josefina Vázquez Mota, que hablará del “Civismo Digital”; mientras de forma simultánea Mariuz Calvet, Directora Ejecutiva de Sustentabilidad del Banco Santander y Andrea Álvarez, Líder ESG de Vemo, intercambiarán opiniones en el panel “Construyendo Un mundo sustentable: Desafíos y Oportunidades”.

La agenda del segundo día estará casi completa con el panel de Nestlé a cargo de Gimena Mondragón, Business Executive Officer Ambient Culinary y Daniella Barragán, Business Executive Officer Nestlé Health Science México & Caribbean. Para finalizar la sexta edición del WEF Iberoamérica 2024, Michelle Ferrari encabezará las palabras de agradecimiento al público y a los ponentes, para momentos después darle paso a la premiación de las y los galardonados de este año con la presentación de la compositora y cantautora mexicana, Vivir Quintana.

Cabe destacar que la presente edición del Women Economic Forum Iberoamérica se realizará nuevamente en un formato híbrido. Además de la agenda del evento presencial, el formato virtual se llevará a cabo del lunes 25 al viernes 29 de marzo a través de la plataforma https://wefiberoamerica.com/.