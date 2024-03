Agustín Dorantes recorre tianguis y mercados de SJR

Durante su segundo día como candidato al Senado, Agustín Dorantes acompañado por el exgobernador Francisco Domínguez visitó a los locatarios y sanjuanenses que acuden al tianguis de “Las Garzas”, así como al mercado Pedregoso, donde explicó sus propuestas que quiere llevar a la Cámara Alta, para el progreso y bienestar de todos los queretanos.

Comentó que iniciar en San Juan del Río el recorrido de los municipios de nuestro estado “era fundamental para mi campaña. Estar con su gente, que me recuerdan que fue el primer municipio que ganó Acción Nacional en Querétaro redobla mi confianza y esfuerzos por ver cada vez más próspera nuestra tierra”.

Por su parte, el exgobernador Francisco Domínguez expresó su beneplácito por el crecimiento político que viene desarrollando Agustín Dorantes, “ha estado como secretario particular conmigo en el Municipio de Querétaro, luego me apoyó en el Senado, luego como titular de la Sedesoq en la gubernatura, fue diputado local, luego presidente del partido y me da mucho gusto su crecimiento siendo hoy candidato a Senador”.

Dorantes finalizó su visita a este municipio con un encuentro con mujeres, en donde también se contó con la presencia de su compañera de fórmula, la candidata Lupita Murguía; quienes les reafirmaron su reconocimiento por ser el pilar de las familias y su dedicación por el bienestar y progreso de San Juan del Río.