Activistas rechazan nuevo conteo de personas desaparecidas del Gobierno de México

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, informó en la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que según la actualización del registro realizado por el gobierno federal, en Querétaro hay 461 personas desaparecidas, además de 31 personas no localizadas. Esta revelación ha levantado preocupaciones sobre el manejo de la crisis de desapariciones en el estado.

La funcionaria destacó que hasta agosto de 2022, se reportaban casi 115 mil personas desaparecidas en todo el país, pero también mencionó una nueva política gubernamental que ha logrado encontrar más de 20 mil personas, lo que representa un avance en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Sin embargo, para Yadhira González, activista queretana y representante de Desaparecidos Querétaro, el nuevo registro no es confiable para los colectivos de búsqueda. González estima que, contando a las personas que no denuncian, la cifra de desaparecidos en Querétaro debería al menos triplicar los números oficiales.

“¿Cómo puede ser que la Secretaría de Gobernación nos tenga en la incertidumbre si en esa lista de personas no formalizadas están los nuestros?, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar esa respuesta?”, lamentó.

Además, critica la categoría de desapariciones cuyo hallazgo “no se ha formalizado”, argumentando que una persona debería considerarse encontrada solo cuando esté con su familia. González señala el caso de su hermano, Juan González Hernández, desaparecido hace casi una década, quien figura en esta categoría a pesar de que no está con su familia.

Esta situación ha llevado a familiares de personas desaparecidas a interponer amparos ante las autoridades judiciales para que la Federación continúe incluyendo en las listas oficiales a estas personas. González también critica la falta de cooperación entre el gobierno federal y los gobiernos locales en la construcción de una agenda de búsqueda efectiva.

En el caso específico de Querétaro, González lamenta la falta de transparencia por parte de las autoridades locales, sugiriendo que el número de desaparecidos en el estado podría ser mucho mayor de lo que se informa oficialmente. Esta falta de información precisa y la aparente apatía en la búsqueda están generando preocupación y descontento entre los ciudadanos afectados.

“En Querétaro no les importa decir que tienen 400-600 víctimas porque no se quiere tener estas cifras, y avisarle a la Federación es quitarnos ese sueño queretano de que no pasa nada. Es muy triste pensar que con las víctimas aquí, algo sucede, hay apatía en la búsqueda y yo creo que pueden haber hasta mil personas desaparecidas en el estado”, señaló.