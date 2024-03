A pesar de la sequía, no se prevé un desabasto de agua: Luis Ricoy

A pesar de estar viviendo los dos peores años de sequía en todo el presente milenio, no se tiene contemplado un desabasto de agua en la entidad queretana, declaró el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy.

Señaló que no es sencillo tener plantas de luz en todos los pozos de rebombeo del estado, sin embargo, dijo que se trabaja para dotar de la infraestructura correspondiente y brindar el servicio del vital líquido en las zonas donde más se requiere.

Explicó que recientemente se ha podido reunir con integrantes de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) con el objetivo de entablar mayor comunicación y coordinación para que, cuando se tenga un corte de luz, se pueda subsanar el vital líquido lo más pronto posible en aquellas zonas que dependen de la energía eléctrica para tener el servicio de agua; también mencionó que se busca que, cuando se tenga contemplado un corte de luz en ciertas zonas, se pueda tener una planta instalada para que no falte el suministro de agua.

“Precisamente para trabajar y poder tener una coordinación muy estrecha con ellos, para que cuando haya un corte de luz, evidentemente podamos subsanarlo lo más pronto posible, o si va a ser programado, que nosotros podamos tener la información para de tener una planta con anticipación y que la población no tenga falta de agua” indicó.

Detalló que existen zonas, como en el municipio de Corregidora, dentro de las cuales las inmobiliarias no contemplaron la instalación de tinacos en las casas que construyeron, pero si de infraestructura eléctrica para dotar del servicio de agua; explicó que en estos hogares no se puede instalar un tinaco debido a que el techo de estos inmuebles no lo podrían soportar.

Por lo anterior, explicó que un corte de luz significa que el servicio del agua deja de brindarse, por lo que se tiene la atención principal en estos hogares de la zona metropolitana de Querétaro.

“No estamos previendo ahorita un desabasto, estamos trabajando todos los días, estamos teniendo reuniones de operación a las 8 de la mañana con todo mi equipo técnico para analizar el comportamiento del día anterior de los pozos” puntualizó.

Agregó que de forma diaria se está analizando el comportamiento de los pozos de la entidad para que, en caso de alguna anomalía, se pueda tener una reacción al respecto.