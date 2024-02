Suburbanos no podrán hacer paradas sobre el 5 de febrero

Aunque el transporte suburbano se integrará al sistema urbano de Qrobús , no podrá subir o bajar pasaje cuando circule por el 5 de febrero, pues no circulará por los carriles confinados, sino por las laterales, informó Gerardo Cuanalo , titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

“Las rutas que vienen desde Santa Rosa, en este sentido, no están preparadas para entrar en lo que es el carril confinado. Naturalmente que no podemos negar la movilidad por alguna vía, ni al transporte público suburbano, ni al transporte privado industrial, que También es un tema importante, ellos lo harán por las laterales, pero no habrá ascensos ni descensos en el 5 de febrero. Tendrán que incorporarse, si es necesario, a una de las colonias, para hacer dentro de las colonias los ascensos y descensos, pero no podrá ser por el 5 de febrero”, detalló.

El funcionario agregó que actualmente ya hay ejemplos de integración, como las camionetas de Qrobús que actualmente operan de Santa Rosa Jáuregui a La Barreta, y lo que se busca es tener más cobertura, sin generar duplicidad de rutas. Cuanalo Santos agregó que en las próximas semanas se estará lanzando la ruta troncal 8, que realizará una ruta desde la Terminal de Autobuses de Querétaro hasta Santa Rosa, pasando por el carril confinado del 5 de febrero. Sin embargo, reiteró que las rutas suburbanas que vienen de Santa Rosa no podrán utilizar dicho carril porque no cuentan con la infraestructura para hacerlo.

“Entraremos en el segundo semestre a este proceso que nos llevará tiempo, pero que es el objetivo que tenemos para toda la zona urbana” , agregó.