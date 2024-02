Realizan Foro de Agenda Incluyente en la UAQ

La Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autonoma de Querétaro desarrolló un foro para generar una agenda ciudadana incluyente.

Gerardo Cantú, quien representa al Observatorio Estatal de Derechos Humanos, explicó que la Agenda Ciudadana Incluyente 2024 está centrada en 4 ejes: derecho a la ciudad, medio ambiente saludable, seguridad, justicia y paz; y participación ciudadana.

Cabe señalar que en estos trabajos también estuvo presente Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la no Discriminación y al Estado Laico, y también el representante de la Confederación Queretana de Organizaciones Sociales.

El objetivo que tiene esta agenda, primeramente, que sea terminada para el primero de marzo y, posteriormente, buscar a los candidatos que contenderán en el presente proceso electoral para que conozcan y se comprometan los trabajos de la agenda; añadió que, los candidatos electos para sus cargos, se les buscará para verificar que incluyan en su agenda en su plan de trabajo.

Indicó que se buscan establecer las acciones primarias en estos ejes, en donde se analicen cada uno de los temas y el estado en el que se encuentran.

Señaló que tendrán siempre la disposición de hablar y dialogar con los candidatos para abordar este tipo de temas.

De esta manera, también se podrá informar a la ciudadanía si los candidatos se comprometen de forma total con la agenda o, si bien, únicamente parte de ella y, de esta manera tener votos informados en el próximo proceso electoral.

“Estos si se comprometieron, estos no se comprometieron, por estos no vayan a votar, por estos si, no es por comprometerse con una afiliación partidista o con agenda o con políticas o con proyectos específicos”, comentó.