Llantas de Montaña Rusa en el Bicentenario costaron 600 mil pesos; son necesarias para operarlo

Las llantas de la Montaña Rusa del Parque Bicentenario tuvieron un costo de 600 mil pesos y solo se está a la espera de que lleguen a la ciudad para poder reabrir la montaña rusa junto con el parque de atracciones durante las vacaciones de Semana Santa, informó el director Francisco Castro Alegría.

El costo de estas llantas, explicó el funcionario, tuvo este precio porque son mandadas a hacer a la medida en los Estados Unidos y, aunque ya se tienen la mayor parte de las llantas, aún están a espera de las refacciones, pues la recomendación es meterlas en bodega por si llegan a necesitarse.

“Si bien la montaña rusa no la vamos a poder operar, aún faltan que lleguen un par de llantas de refacción para tenerlas en stock. Lo más caro van a ser las llantas que tiene un costo de 600 mil pesos porque hay que mandarlas a hacer a la medida a EE. UU. y que nos las traigan recubiertas”, explicó.

El Bicentenario cabe señalar, abrirá sus puertas a la ciudadanía durante las vacaciones de Semana Santa, esto tras la visita de un perito que certificó la seguridad de los juegos y recomendó realizar mantenimiento a algunos, pero que salvo la Montaña Rusa y el Barco Pirata, podrán entrar en funcionamiento ya en abril.

En cuanto al tema de esta segunda atracción, el funcionario informó que no hay avance en sus intentos por repararlo, pues explicó, la empresa que lo fabricó, de origen chino, ya no existe, por lo que se está analizando con otras empresas la posibilidad de conseguir refacciones similares y el tema del mantenimiento.

“Se revisó que a todos los juegos para poder operar y se determinó que están en buenas condiciones, hizo observaciones en cuanto a mantenimiento preventivo como aceites y engranes que cambiar, pero fuera de eso les dio visto bueno a todos. La empresa que lo hizo es china y ya no se encuentra funcionando. La empresa ya no existe y el conector que necesitamos no lo podemos con seguir. Hemos tocado puertas con empresas”, explicó.