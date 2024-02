Líder del Cártel Jalisco, que fue detenido, estaba de paso en Querétaro, asegura Kuri

Jesús “n”, conocido como “El Marlboro” o “Brakilla”, detenido en El Marqués el 8 de febrero, no vivía en Querétaro y estaba solo de paso cuando fue detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

La libertad de tránsito, explicó el mandatario estatal, es una garantía constitucional por el que este individuo habría acudido al estado, sin embargo, celebró que el Ejército Mexicano haya logrado la detención de este presunto líder criminal que habría sido enlace entre su organización criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

“El reporte es mínimo porque lo hizo al 100% la Sedena y el gobierno federal. No fuimos parte del operativo, pero qué bueno que vayan tras estos objetivos complicados a nivel nacional. El caso particular de esta persona es que no vive aquí, que estaba de paso. Hay libertad de tránsito, puede venir cualquier persona siempre y cuando no cometa algún delito y la obligación de las autoridades de seguridad es cuidar al estado”, señaló.

Según información oficial, el hombre habría sido detenido sin un solo disparo en los límites entre El Marqués y Querétaro. Medios de comunicación locales aseguran que se trató del operativo del ejército mexicano en Plaza Patio, a pocos metros de las fronteras entre ambas demarcaciones, sin embargo, esta información no fue confirmada oficialmente.

Este criminal cabe señalar, era buscando también por las autoridades de Estados Unidos, por lo que fue trasladado en un operativo de seguridad, por elementos de la Fiscalía General de la República, delegación Querétaro, a Ciudad de México para ser extraditado hacia el vecino del norte.

Según las autoridades estadounidenses, este hombre habría operado entre ambos carteles para cruzar armas y estupefacientes entre ambas fronteras, por lo que impulsarán que pueda llevar su proceso penal tras emitirse la orden de aprehensión internacional por parte de las autoridades norteamericanas.